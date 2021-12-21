Мужчины получили право на отпуск по уходу за ребенком

В Украине приняли новый законопроект про отпуск по уходу за ребенком. Согласно содержанию законопроекта №3695 мужчины теперь имеют право получить отпуск также, как и женщины. «За» закон проголосовало 269 депутатов.

Известно, что законопроектом расширяются возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введения для мужчин отпуска при рождении ребенка.

Так, вводится возможность получения мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка, за счет работодателя.

Такой отпуск может предоставляться:

мужчине, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но если они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Кроме этого, документом предусматриваются равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

При этом законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон об отпусках, закрепив на законодательном уровне право для мужчин на установление сокращенного рабочего времени в случае воспитания детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также в случае наличия детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Следует отметить, что ранее это право предусматривалось только для женщин.