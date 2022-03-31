Москва предлагает Индии купить нефть с рекордным дисконтом в $35 за баррель

16:44 31 марта Киев, Украина

Бойкот российской нефти в Европе, к которому присоединились крупнейшие энергокомпании континента, вынуждает российских нефтяников отчаянно искать покупателей в Азии, предлагая все более и более значительные скидки.



Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Москва предлагает Индии приобретать партии сорта Urals с рекордным дисконтом в 35 долларов за баррель. Это даже больше скидки, которую требует рынок при поставках в ЕС: ее среднее значение за последние пять дней составило 30,95 доллара, по данным Thomson Reuters.



/>Россия рассчитывает на увеличение поставок, предлагая для начала законтрактовать хотя бы 15 млн баррелей до конца года, говорят источники Bloomberg. Переговоры, по их словам, идут на межправительственном уровне.



Но индийские НПЗ не горят желанием приобретать Urals, которая традиционно уходила на европейский рынок.

"Много лет Индия покупала очень мало российской нефти, и поэтому заводы не приспособлены» к ее переработке в больших объемах"-, говорит Вандана Хари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights.