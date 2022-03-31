Москва предлагает Индии купить нефть с рекордным дисконтом в $35 за баррель

Бойкот российской нефти в Европе, к которому присоединились крупнейшие энергокомпании континента, вынуждает российских нефтяников отчаянно искать покупателей в Азии, предлагая все более и более значительные скидки.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Москва предлагает Индии приобретать партии сорта Urals с рекордным дисконтом в 35 долларов за баррель. Это даже больше скидки, которую требует рынок при поставках в ЕС: ее среднее значение за последние пять дней составило 30,95 доллара, по данным Thomson Reuters.
/>Россия рассчитывает на увеличение поставок, предлагая для начала законтрактовать хотя бы 15 млн баррелей до конца года, говорят источники Bloomberg. Переговоры, по их словам, идут на межправительственном уровне.
Но индийские НПЗ не горят желанием приобретать Urals, которая традиционно уходила на европейский рынок.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Москва предлагает Индии приобретать партии сорта Urals с рекордным дисконтом в 35 долларов за баррель. Это даже больше скидки, которую требует рынок при поставках в ЕС: ее среднее значение за последние пять дней составило 30,95 доллара, по данным Thomson Reuters.
/>Россия рассчитывает на увеличение поставок, предлагая для начала законтрактовать хотя бы 15 млн баррелей до конца года, говорят источники Bloomberg. Переговоры, по их словам, идут на межправительственном уровне.
Но индийские НПЗ не горят желанием приобретать Urals, которая традиционно уходила на европейский рынок.
Уговаривать индийцев поедет глава МИД РФ Сергей Лавров, двухдневный визит которого в Дели начинается в четверг. По словам источников Bloomberg, Россия предлагает оплату поставок в обход системы SWIFT, от которой уже отключены семь российских банков. Вместо традиционного канал расчетов может быть использована Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) с платежом в рупиях и рублях.
По оценке аналитиков Kpler, к 28 марта морской экспорт нефти из России упал почти на 2 млн баррелей в сутки, до 2,3 млн, а общее сокращение с учетом трубопроводных поставок может достигать 40%. По данным Bloomberg, только за одну неделю - с 17 по 23 марта - экспорт обвалился на 26% и составляет 3,63 млн баррелей в сутки.
Лишняя нефть копится в хранилищах «Транснефти», и ее уже столько, что это создает угрозу нормальной операционной деятельности, рассказали Reuters источники в отрасли.
По их словам, трубопроводная монополия ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний, и теперь берет в трубу лишь баррели, у которых есть подтвержденный покупатель.
По оценке аналитиков Kpler, к 28 марта морской экспорт нефти из России упал почти на 2 млн баррелей в сутки, до 2,3 млн, а общее сокращение с учетом трубопроводных поставок может достигать 40%. По данным Bloomberg, только за одну неделю - с 17 по 23 марта - экспорт обвалился на 26% и составляет 3,63 млн баррелей в сутки.
Лишняя нефть копится в хранилищах «Транснефти», и ее уже столько, что это создает угрозу нормальной операционной деятельности, рассказали Reuters источники в отрасли.
По их словам, трубопроводная монополия ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний, и теперь берет в трубу лишь баррели, у которых есть подтвержденный покупатель.
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