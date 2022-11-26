Молочная отрасль в Украине из-за войны потеряла почти 1 млн тонн молока

Украинская молочная отрасль в результате полномасштабной войны россии против Украины недополучила почти 1 млн тонн молока за весь период войны. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Асоциация производителей молока.
По оценкам экспертов, потери промышленного поголовья коров с начала российской агрессии, с 24 февраля, уже пересекли отметку в 50 тыс. голов скота.
В ассоциации сообщили, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, что за анализируемый период предприятия произвели 2,185 млн тонн молока, что на 120 тыс. тонн, или 5,2% меньше, чем в прошлом году. А хозяйства населения были более чувствительными и не имели возможности к такой "гибкости", поэтому производство в этом сегменте сократилось на 15,6% - до 4,389 млн тонн.
Отметим, по информации Госстата, годовая инфляция Украины в октябре ускорилась. В цене выросли почти все товары и услуги. Однако, по прогнозам, инфляция в следующем году замедлится.
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