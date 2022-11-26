Молочная отрасль в Украине из-за войны потеряла почти 1 млн тонн молока

08:39 26 ноября Киев, Украина

Украинская молочная отрасль в результате полномасштабной войны россии против Украины недополучила почти 1 млн тонн молока за весь период войны. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Асоциация производителей молока.

По оценкам экспертов, потери промышленного поголовья коров с начала российской агрессии, с 24 февраля, уже пересекли отметку в 50 тыс. голов скота.

"На фоне сокращения поголовья и продуктивности коров в прифронтовых зонах и территориях с активными боевыми действиями, производство молока в Украине за 10 месяцев снизилось на 12,4% - до 6,575 млн тонн. То есть отрасль недополучила 929,6 тыс. тонн молока. Однако благодаря эффективной работе молочных ферм в более безопасных регионах и релокации поголовья из пораженных зон, удалось минимизировать потери промышленного молока", - говорится в сообщении.

В ассоциации сообщили, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, что за анализируемый период предприятия произвели 2,185 млн тонн молока, что на 120 тыс. тонн, или 5,2% меньше, чем в прошлом году. А хозяйства населения были более чувствительными и не имели возможности к такой "гибкости", поэтому производство в этом сегменте сократилось на 15,6% - до 4,389 млн тонн.

Отметим, по информации Госстата, годовая инфляция Украины в октябре ускорилась. В цене выросли почти все товары и услуги. Однако, по прогнозам, инфляция в следующем году замедлится.