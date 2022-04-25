Мировые военные расходы достигли рекордного уровня

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), объем мировых военных расходов впервые превысил $2 трлн в год.
В пятерку лидеров по военным расходам в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Великобритания и россия, на долю которых вместе приходилось 62 процента расходов.
россия заняла пятое место, ее траты выросли на 3% и составили $65,9 млрд. Это на 2,9% больше, чем годом ранее.
Согласно отчету, траты россии на оборону сокращались с 2016 по 2019 год под давлением санкций, введенных после аннексии Крыма, но пошли вверх в 2021 году благодаря доходам от продажи нефти и газа.
Лидером по расходам на оборону в 2021 году стали США, потратившие на вооружение больше $800 млрд. При этом американцы снизили военные расходы на 1,4% по отношению к 2020 году. За последние десять лет США увеличили инвестиции в военные исследования и разработки (эта статья расходов выросла на 24%) и сократили траты на закупку готового вооружения (-6,4%).
Второе место занял Китай, непрерывно наращивающий оборонный бюджет последние 27 лет. На КНР приходится около 14% всех военных расходов в мире. В прошлом году Пекин потратил на вооружение около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. В пятерку лидеров по военным расходам также вошли Индия ($76,6 млрд, +0,9%) и Великобритания ($68,4 млрд, +3%).
Военные расходы Украины стали быстро увеличиваться после 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия на востоке страны. К 2021 году расходы выросли на 72%. Однако в прошлом году на оборону было потрачено на 8,5% меньше ($5,9 млрд).
В целом мировые военные расходы росли с 2015 года на фоне роста международной напряженности, вызванной российской агрессией против Украины. До этого, в 2011–2014 годах, расходы снижались.
Как пояснила Bloomberg директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года рост трат на оборону точно не остановится.
Лидером по расходам на оборону в 2021 году стали США, потратившие на вооружение больше $800 млрд. При этом американцы снизили военные расходы на 1,4% по отношению к 2020 году. За последние десять лет США увеличили инвестиции в военные исследования и разработки (эта статья расходов выросла на 24%) и сократили траты на закупку готового вооружения (-6,4%).
Второе место занял Китай, непрерывно наращивающий оборонный бюджет последние 27 лет. На КНР приходится около 14% всех военных расходов в мире. В прошлом году Пекин потратил на вооружение около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. В пятерку лидеров по военным расходам также вошли Индия ($76,6 млрд, +0,9%) и Великобритания ($68,4 млрд, +3%).
Военные расходы Украины стали быстро увеличиваться после 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия на востоке страны. К 2021 году расходы выросли на 72%. Однако в прошлом году на оборону было потрачено на 8,5% меньше ($5,9 млрд).
В целом мировые военные расходы росли с 2015 года на фоне роста международной напряженности, вызванной российской агрессией против Украины. До этого, в 2011–2014 годах, расходы снижались.
Как пояснила Bloomberg директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года рост трат на оборону точно не остановится.
Некоторые статьи военных расходов вообще сложно отследить, поэтому они могут быть еще выше. Например, война в Украине показала, что слабыми местами армии РФ являются плохая организация логистики, слабое использование защищенной связи, нехватка топлива и шин.
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