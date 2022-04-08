Мировые поставки нефти выросли – октябрь 2020

Опубликованный отчет МЭА (Международное энергетическое агентство) свидетельствует о том, что в мире выросли поставки нефти. Согласно ежемесячным цифрам, в октябре данные выросли на 0,2 млн б/с в сравнении с сентябрем 2020 года.

Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов. В октябре более быстрое, чем ожидалось, восстановление в Ливии и восстановление в Северном море привело к увеличению мировых поставок нефти до 91,2 млн б/с.

Это увеличение более чем компенсирует убытки от ураганов в США, дальнейшее сокращение производства в ОАЭ и снижение производства биотоплива, в результате чего объем производства вырос на 0,2 млн б/с по сравнению с сентябрем и на 10 млн б/с ниже, чем год назад", - пишет МЭА. Добыча производителей, не участвующих в соглашении ОПЕК+, как ожидает МЭА, сократится на 1,3 млн б/с в 2020 году и вырастет на 0,2 млн б/с в следующем году. В частности, добыча в США упадет на 600 тыс. б/с в 2020 году и на 655 тыс. б/с в 2021 году.