Мировые цены на уран выросли из-за протестов в Казахстане

15:21 07 Январь Киев, Украина

Никогда политическая нестабильность не приводила к росту экономики страны. Для Казахстана, который является ведущим производителем урана в мире - более 40% мирового урана, продажа этого топлива была одним из основных источников пополнения государственного бюджета. Влияние событий последних дней может иметь тяжелые последствия для экономики страны.

По данным платформы UxC, наблюдающей ценами на уран в мире, последние тревожные события, происходящие в Казахстане, повлекли за собой рост стоимости урана на мировых рынках на 8%. Как сообщают эксперты рынка, уже 5 января цена урана поднялась до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов днем раньше.

В ожидании предполагаемого ограничения поставок, продавцы урана стали придерживать торговлю, желая выждать более благоприятный момент для продаж.

При этом, как показывают данные Лондонской фондовой биржи (LSE), акции казахского производителя урана Kazatomprom резко обрушились в цене на 7,64%.

Что касается атомной энергетики Украины, то США по-прежнему гарантируют нам стабильность поставок энергоресурсов.