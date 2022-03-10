Мировой госдолг рекордно вырастет в 2020 году - МВФ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сделали прогноз касательно мирового ВВП. Согласно с их расчетами, мировые государственные долги скоро достигнут критической отметки для 2020 года, приблизившись к 100% ВВП.

В октябрьском обзоре Fiscal Monitor отмечается, мировой госдолг вырастет на фоне роста государственных расходов в связи с необходимостью поддержки экономик в условиях коронакризиса.

По данным МВФ на 11 сентября, правительства стран мира на стимулирующие меры по восстановлению своих экономик направили в общей сложности 11,7 трлн долларов, или 12% мирового ВВП. Ожидается, что это приведет к росту дефицитов бюджетов в среднем на 9% ВВП в 2020 году, а совокупного дефицита - до 100% ВВП.

Директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в интервью The Wall Street Journal подчеркнул, что бюджетные стимулы являются беспрецедентными в странах по всему миру.

«Бюджетные стимулы, введенные властями государств по всему миру, являются беспрецедентными и решительными, и они исключительно важны для того, чтобы глобальная экономика избежала финансового и экономического кризиса», - сказал Витор Гаспар. Основная часть общей суммы стимулов пришлась на долю развитых экономик и emerging markets.

МВФ прогнозирует, что глобальная долговая нагрузка стабилизируется в 2021 году благодаря сохранению низких процентных ставок и постепенному восстановлению мировой экономики.

Согласно прогнозу МВФ, мировой ВВП сократится на 4,4% в 2020 году и вырастет на 5,2% в 2021 году.