Мировое повышение цен на продукты – в чем причина?

Согласно данным Ассоциации сельского хозяйства и продовольствия ООН цены на продовольствие растут по всему миру. В августе 2020 года зафиксирован рекорд по повышению расценок на продукты питания.
Эта динамика была обусловлена ослаблением доллара и ростом спроса. В среду Статистическое бюро Китая сообщило, что цены на продукты выросли на 11.2% за год в августе. Жаркая и дождливая погода в стране повлияла на цены на овощи. Яйца подорожали из-за сезонного спроса.
В июле опрос, проведенный Olam, показал, что более половины из 2,400 мелких фермерских хозяйств, выращивающих какао, кофе, сезам и хлопок в Африке и Индонезии ощущают дефицит базовых продуктов питания из-за карантинных ограничений и роста цен. Производители продуктов питания столкнулись с потерями из-за того, что покупателей стало меньше, и стратегии потребления переменились.
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