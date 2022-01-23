Мировое повышение цен на продукты – в чем причина?

12:38 09 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным Ассоциации сельского хозяйства и продовольствия ООН цены на продовольствие растут по всему миру. В августе 2020 года зафиксирован рекорд по повышению расценок на продукты питания.

Эта динамика была обусловлена ослаблением доллара и ростом спроса. В среду Статистическое бюро Китая сообщило, что цены на продукты выросли на 11.2% за год в августе. Жаркая и дождливая погода в стране повлияла на цены на овощи. Яйца подорожали из-за сезонного спроса.

«Перебои в цепочках поставок продуктов и другие шоки, влияющие на производство продовольствия, и потеря доходов населением обусловили напряженность и продовольственные риски для многих стран», - отмечает Всемирный банк.

В июле опрос, проведенный Olam, показал, что более половины из 2,400 мелких фермерских хозяйств, выращивающих какао, кофе, сезам и хлопок в Африке и Индонезии ощущают дефицит базовых продуктов питания из-за карантинных ограничений и роста цен. Производители продуктов питания столкнулись с потерями из-за того, что покупателей стало меньше, и стратегии потребления переменились.