Мировая экономика пострадает от пандемии на $22 трлн, - ООН

07:51 21 Март Киев, Украина

Центр новостей ООН опубликовал расчеты потерь, которые за пять лет пандемии понесут мировая экономика и культура. Эти цифры поражают своим масштабом и жестокостью. В отчете указано, что последствия ущерба, к которому уже привела пандемия, будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Вместо этого, добавила она, пандемия стала настоящей катастрофой.

Группа экспертов полагает, что международное сообщество не смогло надлежащим образом противостоять пандемии на многих направлениях, в том числе обеспечить непрерывность процесса образования и дошкольного воспитания детей. По данным Всемирного банка, в результате пандемии примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать или понимать самый простой текст.

Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу – 11 млн из них будут насильно выданы замуж.

Ранее в ВТО подсчитали, что в 2020 году мировая торговля упала на 32% на фоне пандемии коронавируса.