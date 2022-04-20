Мировая экономика окрепнет, и курс доллара упадет - прогноз

Аналитики с Wall Street сделали свои выводы о положении доллара на валютном рынке. Согласно мнению экспертов курс может упасть на 20% после подтверждения эффективности вакцины от Соvid-19. Такого же мнения придерживаются аналитики крупных мировых банков.

Отмечается, что аналитики с Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар упадет из-за роста уверенности в мировой экономике. Они объясняют, что это позволит прибегать к более рискованным шагам на рынке. Доллар — валюта, которая имеет особый спрос во время кризиса как «гарант безопасности».

«Мы прогнозируем, что распространение вакцины заставит доллар идти путем, которым он двигался с начала до середины 2000-х годов. Может ли доллар обвалиться на 20% только в следующем году? Думаем, да», — говорит экономический стратег Келвин Цзе.

Отметим, в начале 21 века доллар обвалился на 33% за несколько лет. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках, стремительно рос, ведь инвесторы шли по низким процентным ставкам. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года. Согласно прогнозам, составленным Bloomberg, инвесторы ожидают, что к концу 2021 индекс доллара упадет ориентировочно на 3%. В то же время евро к доллару подорожает.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии.

По мнению аналитика компании, евро будет стоить $ 1,25 в конце 2021 года. Банковские аналитики также отмечают, что повышение в США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше скажется на показателях доллара. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего около 10 вакцин находятся на третьем этапе тестирования. 9 ноября компании Pfizer и BioNTech (с США и ФРГ соответственно) объявили о том, что их вакцина продемонстрировала эффективность более 90% на финальном этапе испытаний.

После завершения третьего клинического этапа испытания производители заявили о ее успешности на 95%. Вслед за вакциной от Pfizer и BioNTech американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 94,5%.