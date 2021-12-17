«Мировая экономика будет бороться с оффшорами глобальным налогом» – эксперт

17:21 22 Ноябрь Киев, Украина

Десятилетиями крупные корпорации открывали офисы в странах, где более низкие налоги. К примеру, Facebook и Google открыли штаб-квартиры в Ирландии, где корпоративный налог 12,5%. Ставка в их стране в США – 21%. Но теперь таким компаниям может быть безразлично, где платить налоги: 136 стран согласились на единую ставку для транснациональных корпораций – 15%

Единый налог – инициатива США и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Компании будут платить налоги в странах, где они ведут свой бизнес и получают доходы (где физически находятся клиенты), независимо от расположения их штаб-квартир.

Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой более 750 млн. евро. А корпорации с продажами более 20 млрд евро, если они зарабатывают более 10% маржи прибыли, должны перераспределять 25% этого превышения в страны, где продаются их услуги и товары.

Подробности темы рассказала председатель совета общественной организации "Институт налоговых реформ" Елена Хотенко
«В основном новые правила будут касаться именно материнских компаний. Через них будет происходить соответствующее налогообложение. Система там действительно сложная. И уже к концу этого года должны разработать дополнительные правила, благодаря которым можно будет администрировать эти виды налогов. Применяться они будут с 2023 года, но сейчас уже есть основные наработки, благодаря которым эту идею удастся воплотить в жизнь. В основном речь идет о двух таких опорах. В первую очередь в сферу таких правил попадут транснациональные компании, имеющие глобальное обращение более 20 млрд евро. Но здесь нужно сразу уточнить, что в список таких компаний не попадут добывающая отрасль, а также определенные финансовые учреждения. Главная идея состоит в том, чтобы остаток прибыли соответствующих компаний перераспределять на учреждения по сбыту. Речь идет о разнице в налоге», – рассказала она.
При этом эксперт рассказала подробности второй опоры, на которой будет строиться эта реформа.
«Вторая опора предполагает обязательное наличие двух определенных составляющих. Это будет происходить в рамках глобальных правил противодействия размыванию налогооблагаемой базы. В этом случае налоги будут повышаться в тех моментах, когда та или иная юрисдикция имеет более низкий налог. То есть там налог будет касаться только этой разницы. И уже под это правило будут попадать те компании, общий доход которых превышает 750 млн. Другими словами, речь идет об очень крупных компаниях. Предварительно их насчитали на уровне сотни», — сказала она.