«Мировая экономика будет бороться с оффшорами глобальным налогом» – эксперт

«В основном новые правила будут касаться именно материнских компаний. Через них будет происходить соответствующее налогообложение. Система там действительно сложная. И уже к концу этого года должны разработать дополнительные правила, благодаря которым можно будет администрировать эти виды налогов. Применяться они будут с 2023 года, но сейчас уже есть основные наработки, благодаря которым эту идею удастся воплотить в жизнь. В основном речь идет о двух таких опорах. В первую очередь в сферу таких правил попадут транснациональные компании, имеющие глобальное обращение более 20 млрд евро. Но здесь нужно сразу уточнить, что в список таких компаний не попадут добывающая отрасль, а также определенные финансовые учреждения. Главная идея состоит в том, чтобы остаток прибыли соответствующих компаний перераспределять на учреждения по сбыту. Речь идет о разнице в налоге», – рассказала она.