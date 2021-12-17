«Мировая экономика будет бороться с оффшорами глобальным налогом» – эксперт

Десятилетиями крупные корпорации открывали офисы в странах, где более низкие налоги. К примеру, Facebook и Google открыли штаб-квартиры в Ирландии, где корпоративный налог 12,5%. Ставка в их стране в США – 21%. Но теперь таким компаниям может быть безразлично, где платить налоги: 136 стран согласились на единую ставку для транснациональных корпораций – 15%
Единый налог – инициатива США и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Компании будут платить налоги в странах, где они ведут свой бизнес и получают доходы (где физически находятся клиенты), независимо от расположения их штаб-квартир.
Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой более 750 млн. евро. А корпорации с продажами более 20 млрд евро, если они зарабатывают более 10% маржи прибыли, должны перераспределять 25% этого превышения в страны, где продаются их услуги и товары.
Подробности темы рассказала председатель совета общественной организации "Институт налоговых реформ" Елена Хотенко
Единый налог – инициатива США и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Компании будут платить налоги в странах, где они ведут свой бизнес и получают доходы (где физически находятся клиенты), независимо от расположения их штаб-квартир.
Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой более 750 млн. евро. А корпорации с продажами более 20 млрд евро, если они зарабатывают более 10% маржи прибыли, должны перераспределять 25% этого превышения в страны, где продаются их услуги и товары.
Подробности темы рассказала председатель совета общественной организации "Институт налоговых реформ" Елена Хотенко
При этом эксперт рассказала подробности второй опоры, на которой будет строиться эта реформа.
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