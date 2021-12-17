Мировая авиация ухудшила прогноз по развитию сферы

Международная ассоциация воздушного транспорта заявила про ухудшение в сфере авиаперевозок. Сфера постоянно страдает из-за убытков и ухудшила прогнозы касательно дальнейшего развития отрасли. Согласно данным, в 2021 году мировая авиация потеряет 48 млрд долларов.

К сравнению, в прошлом году в ноябре показатель был на уровне менее 39 млрд долларов, а в июне — всего лишь 16 млрд. В этом году авиакомпании перевезут 2,5 млрд пассажиров. И это на 30% больше, чем в прошлом году — но на 47% ниже, чем в не ковидном 2019 году. Доходов получат 458 млрд долларов — это на 23% больше цифры 2020 года. И на 45% меньше, чем в позапрошлом году.

В общем авиационная отрасль значительно ослабла от начала пандемии коронавируса. Ключевым фактором ее восстановления эксперты называют сокращение расходов и государственную поддержку.

Ранее Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не ехать в Украину из-за обострения ситуации на Востоке страны и из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал Государственный департамент США. В частности, ведомство внесло Украину в официальный список стран, в которые правительство Америки не рекомендует путешествовать.