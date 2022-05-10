Мир стоит перед крупнейшим за 80 лет падением экономики

Пандемия коронавируса навсегда изменила общество. Как сказал в Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, нанесенный пандемией урон не в состоянии выправить никакая вакцина. Во время своего онлайн выступления на форуме Нобелевской премии, Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад.
Он добавил, что продолжают расти социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса. По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен человечеству.
Антониу Гутерреш подчеркнул, что на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.
Глава ООН также добавил, что во время пандемии действия стран были не скоординированными, и при распределении вакцины от COVID-19 данную ситуацию необходимо исправить.
Ранее Антониу Гутерреш пожаловался на "вакцинный национализм".
До этого генсек ООН сообщал, что человечество может не дожить до следующего столетия.
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