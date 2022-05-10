Мир стоит перед крупнейшим за 80 лет падением экономики

08:45 12 декабря Киев, Украина

Пандемия коронавируса навсегда изменила общество. Как сказал в Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, нанесенный пандемией урон не в состоянии выправить никакая вакцина. Во время своего онлайн выступления на форуме Нобелевской премии, Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад.

"Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий", - отметил генсек ООН.

Он добавил, что продолжают расти социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса. По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен человечеству.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.

Глава ООН также добавил, что во время пандемии действия стран были не скоординированными, и при распределении вакцины от COVID-19 данную ситуацию необходимо исправить.

Ранее Антониу Гутерреш пожаловался на "вакцинный национализм".

До этого генсек ООН сообщал, что человечество может не дожить до следующего столетия.