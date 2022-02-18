Мир финансирует собственное уничтожение за счет субсидий: исследование бизнес-экспертов

06:19 18 Февраль Киев, Украина

Согласно исследованию, проведенному бизнес-группами, включая группу, основанную магнатом Ричардом Брэнсоном, мир должен сократить ежегодные субсидии на 1,8 триллиона долларов, которые разрушают окружающую среду.



Отчет, в котором оценивается стоимость наносящих ущерб государственных субсидий, был подготовлен по заказу некоммерческой инициативы Брэнсона The B Team и глобальной коалиции Business for Nature, в которую входят академические, корпоративные и экологические организации.



Огромные субсидии, составляющие 2% мирового ВВП, финансируют «глобальное уничтожение природы», и правительства во всем мире должны действовать, говорится в заявлении обеих организаций.



Исследование «показывает, что ископаемое топливо, сельское хозяйство и водоснабжение получают более 80% всех экологически вредных субсидий в год», заключили организации.



И они призвали правительства «перенаправить, перепрофилировать или отменить» эти субсидии к 2030 году, чтобы помочь «финансировать глобальную экономику с нулевым уровнем выбросов».



Исследование показало, что правительства во всем мире платят около 640 миллиардов долларов на поддержку отрасли ископаемого топлива, способствуя изменению климата, загрязнению воздуха и воды и оседанию земель.



Сельское хозяйство получает около 520 миллиардов долларов в виде субсидий, которые способствуют эрозии почвы, загрязнению воды, вырубке лесов, выбросам парниковых газов и утрате биоразнообразия и естественной среды обитания.



Еще 350 миллиардов долларов в виде субсидий для водного хозяйства, как говорят, помогают финансировать загрязнение воды и рисковать экосистемами океана и водных путей.



«Природа приходит в упадок с угрожающей скоростью, и мы никогда не жили на планете с таким малым биоразнообразием», — сказала Кристиана Фигерес, глава рабочей группы по климату The B Team.



«По меньшей мере 1,8 триллиона долларов финансируются за уничтожение природы и изменение нашего климата, создавая при этом огромные риски для тех самых предприятий, которые получают субсидии».



Она добавила, что «вредные субсидии должны быть перенаправлены на защиту климата и природы, а не на финансирование нашего собственного вымирания».



Исследование было опубликовано за месяц до следующего этапа саммита ООН по биоразнообразию COP15 в Женеве.



Исследование было основано на данных наблюдательного органа Международного энергетического агентства и Организации экономического сотрудничества и развития, которая представляет собой клуб промышленно развитых стран, в который входят богатые члены G20.