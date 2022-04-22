Минздрав сделал запрос на увеличение финансирования медицины

20:25 24 ноября Киев, Украина

Украинская медицина продолжает испытывать хроническое недофинансирование, Минздрав обратился к правительству с просьбой увеличить финансирование с 3-3,5% до 5% ВВП

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во вторник, 24 ноября.

"Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция - 9,6%, Германия - более 10%", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена на уровне более 20 тыс. грн.



Также в бюджетном запросе на следующий год министерство заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.