Минздрав сделал запрос на увеличение финансирования медицины

Украинская медицина продолжает испытывать хроническое недофинансирование, Минздрав обратился к правительству с просьбой увеличить финансирование с 3-3,5% до 5% ВВП.
Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во вторник, 24 ноября.
По его словам, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена на уровне более 20 тыс. грн.
Также в бюджетном запросе на следующий год министерство заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.
Также в бюджетном запросе на следующий год министерство заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.
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