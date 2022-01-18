Минздрав: как будут потрачены деньги от Всемирного банка

В Украине ожидается поступление кредитных средств от Всемирного банка. Это целевые средства, которые выделяются на модернизацию сектора здравоохранения и на борьбу с коронавирусом.
Сегодня глава Минздрава Максим Степанов рассказал журналистам, на что пойдут эти деньги. В первую очередь, будет закуплено медицинское оборудование и ПЦР-тесты, а также необходимая сумма будет выделена на обучение медицинского персонала отделений экстренной помощи опорных больниц.
По его словам, среди прочего на оборудование потратят 23 миллиона долларов.
Как известно, в мае Всемирный банк и Украина подписали кредитное соглашение на 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавируса COVID-19.
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