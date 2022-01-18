Минздрав: как будут потрачены деньги от Всемирного банка

В Украине ожидается поступление кредитных средств от Всемирного банка. Это целевые средства, которые выделяются на модернизацию сектора здравоохранения и на борьбу с коронавирусом.

Сегодня глава Минздрава Максим Степанов рассказал журналистам, на что пойдут эти деньги. В первую очередь, будет закуплено медицинское оборудование и ПЦР-тесты, а также необходимая сумма будет выделена на обучение медицинского персонала отделений экстренной помощи опорных больниц.

"Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов", – сказал он.

По его словам, среди прочего на оборудование потратят 23 миллиона долларов.

"Что мы собираемся закупать? Мы покупаем ПЦР-тесты в расчете на 1,2 млн исследований. Также приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на общую сумму 23 млн долларов", – отметил Степанов.

Как известно, в мае Всемирный банк и Украина подписали кредитное соглашение на 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавируса COVID-19.