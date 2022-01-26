Минюст заявил о принудительном списании долгов с украинцев

В социальных сетях, на официальной странице Министерства юстиции Украины появилось сообщение о новом виде погашения долгов украинцами. Долги по ЖКХ, алименты или неоплаченные штрафы теперь будут автоматически списываться со счетов в банке и пластиковых карт.

Месяц назад, 6 апреля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины, которым внесены изменения в приказ Минюста «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов». Прежде всего отметим, что, согласно законодательству Украины, обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Об обращении взыскания на имущество должника исполнитель выносит постановление.

Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основной вознаграждения частного исполнителя.