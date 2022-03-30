Минюст рассказал об открытии рынка земли – уже зафиксированы первые сделки

Министр юстиции Украины рассказал, что открытие рынка земли прошло успешно. Ведомство зарегистрировало уже 33 сделки купли-продажи украинской земли. Напомним, что рынок земли открыли сегодня, 01 июля и количество зарегистрированных сделок зафиксировали около 14.00 текущего дня.

Денис Малюська отметил, что сейчас покупать участки могут только украинцы и не более 100 гектаров. Об этом он сообщил во время пресс конференции по случаю старта рынка земли.

«Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория»,- сказал глава Минюста.

Денис Малюська отметил, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года. Сейчас же, по его словам, наступает этап "ограниченного рынка земли": приобрести землю могут только физические лица и общая площадь таких участков не может превышать 100 гектаров.