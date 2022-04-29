Минюст продаст с молотка арестованные пассажирские самолеты Boeing

По информации Министерства юстиции Украины, 5 августа состоится аукцион, двумя лотами которого являются арестованные самолеты Boeing.
Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство юстиции Украины.
Один из самолетов - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seattle (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена: 26 785 000 грн.
Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена: 13 818 000 грн.
Сейчас самолеты находятся в аэропорту «Борисполь».
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