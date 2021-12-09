Минюст приказал банкам списывать долги автоматически

Согласно сообщению платформы Опендатабот, банки начали взыскивать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. Известно, что к системе автоматического списания уже подключено 7 банков, среди которых ПриватБанк и Монобанк.

Так, 23 марта Министерство юстиции издало приказ, согласно которому деньги со счетов должников будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов в онлайн-режиме.

Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там размещено 5,5 млн задолженностей. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

К системе автоматического списания уже подключен семь банков:

«ТАСкомбанк»; «ПриватБанк»; «Универсал Банк» и «Монобанк», который работает на его инфраструктуре; «Окси банк»; «Банк Восток»; «Индустриалбанк»; «ПроКредит Банк».

Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73-х.