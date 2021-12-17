Минюст планирует продать до 25 тюрем

Министр юстиции рассказал СМИ планы ведомства касательно распродажи тюрем в 2021 году. В планах – продажа 22-25 объектов. И хотя продажа Ирпенского исправительного центра №132 не получилась с первого раза, Минюст не теряет надежду на положительный исход дела в апреле.

"Где-то 22-25 мы в конце концов и продадим. За какое время – это зависит от нормативного регулирования. Сейчас у нас есть закон о бюджете, которым установлено распределение 70% на 30%. То есть 30% выручки от продажи мы перечисляем в бюджет, 70% – оставляем себе. Если эта норма будет продлена на следующий год, мы будем продолжать и в следующем году и так далее", - сказал Денис Малюська.

Малюська добавил, что складывается мало прогнозируемая история с распределением поступлений.

"Мы и так за эти 70% на 30% больше, чем полгода, боролись, различные законопроекты подавали, и только в законе о бюджете нам удалось эту норму получить. Но мы планируем продавать много", - сказал он.

Министр отметил, что подготовить тюрьму к продаже очень сложно.

"Куча людей работают несколько месяцев, а у нас нет резервов – мало того, что квалифицированных людей, которые бы знали, как это делать, потому что это раньше никогда не происходило, так и просто физически это гораздо сложнее, чем кажется", - добавил он.

Также Малюська отметил, что Минюст рассчитывает до конца марта - в начале апреля выставить еще 2 лота на продажу - тюрьмы в Одессе и Львове. В течение года Минюст хочет запустить в продажу еще несколько тюрем.