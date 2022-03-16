Минусы госбюджета 2021 – мнение экспертов

Государственный бюджет 2021 имеет множество недостатков. Эксперты отмечают, что данный проект создан с оглядкой на иностранные инвестиции. А при отсутствии международных доноров государству просто придется «включить денежный станок».

В сентябре депутатам показали проект государственного бюджета на следующий год. Он, в частности, включает следующее показатели: инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 гривны, уровень безработицы – 9,2%, рост ВВП – 4,6%, курс – 29,1 грн/долл.

Кроме того, доходы бюджета на следующий год определены на уровне 1,1 трлн гривен, а расходы - 1,3 трлн.

При этом дефицит главного финансового документа - 270 млрд гривен (7% ВВП).

Проект сметы на следующий год, сверстанный Минфином, был раскритикован народными избранниками. В стенах парламента звучали обещания значительно откорректировать документ и в части доходов, и в части расходов, и в части дефицита. Напомним, в проекте госбюджета-2021 сумма заимствований на следующий год равна 702,4 млрд гривен, из которых 549 млрд – это внутренние займы, а 153 млрд – внешние. При этом, как указывалось выше, упор делается на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«Конечно, нынешние процентные ставки (по ОВГЗ – прим. ред.) для нерезидентов не спекулятивные (19-20%) как были в прошлом году, но даже текущие 8-9% высокие при данных обстоятельствах», - говорит экономист Всеволод Степанюк.

«Мы должны понимать, что у нас как у страны, у государства, не хватает денег, чтобы дожить этот год до конца. Это значит, что деньги будут перераспределяться из каких-то средств, которые запланированы на следующий год. Дальше это означает, что в следующем году еще больше будет увеличиваться «дыра» в бюджете. Покрывать ее планируют за счет кредитов. Таким образом, растет наша закредитованность, которую мы не можем выплатить, возможно, на протяжении нескольких поколений», – отметил политолог Даниил Богатырев.

Также много вопросов вызывает рост ВВП, заложенный в проекте госбюджета. Эксперты не верят, что украинская экономика разгонится на 4,6% в 2021 году.

«Никакого роста в 4,6% ВВП, конечно, не будет. По подсчетам Всемирного банка Украина может рассчитывать на рост 1,5%. Также не будет инфляции в пределах 7%, поскольку она уже больше заложенной цифры, а в следующем году будет еще выше. То есть, невозможность выполнения бюджета на 2021 год состоит в макроэкономических показателях», - комментирует экономист Всеволод Степанюк.

Политолог Даниил Богатырев считает, что проект госбюджет на 2021 год не изменится стратегически после первого чтения в Раде.