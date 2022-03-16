Минусы госбюджета 2021 – мнение экспертов

Государственный бюджет 2021 имеет множество недостатков. Эксперты отмечают, что данный проект создан с оглядкой на иностранные инвестиции. А при отсутствии международных доноров государству просто придется «включить денежный станок».
В сентябре депутатам показали проект государственного бюджета на следующий год. Он, в частности, включает следующее показатели: инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 гривны, уровень безработицы – 9,2%, рост ВВП – 4,6%, курс – 29,1 грн/долл.
Кроме того, доходы бюджета на следующий год определены на уровне 1,1 трлн гривен, а расходы - 1,3 трлн.
При этом дефицит главного финансового документа - 270 млрд гривен (7% ВВП).
Проект сметы на следующий год, сверстанный Минфином, был раскритикован народными избранниками. В стенах парламента звучали обещания значительно откорректировать документ и в части доходов, и в части расходов, и в части дефицита. Напомним, в проекте госбюджета-2021 сумма заимствований на следующий год равна 702,4 млрд гривен, из которых 549 млрд – это внутренние займы, а 153 млрд – внешние. При этом, как указывалось выше, упор делается на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Также много вопросов вызывает рост ВВП, заложенный в проекте госбюджета. Эксперты не верят, что украинская экономика разгонится на 4,6% в 2021 году.
Политолог Даниил Богатырев считает, что проект госбюджет на 2021 год не изменится стратегически после первого чтения в Раде.
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