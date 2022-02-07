Минстратегпром и деловые ассоциации согласовали приоритетные направления действий на 2022 год

17:14 07 Февраль Киев, Украина

Приоритетными направлениями станут совместные усилия по принятию закона о государственной промышленной политике, реализации и мониторинге закона о локализации (No3739), синхронизации уже принятых стратегий и программ.

Об этом шла речь на круглом столе руководства Минстратегпрома – министра Павла Рябикина – с представителями деловых кругов Украины. Участие в мероприятии приняли президент Украинского Союзя Промышленников И Предпринимателей (УСПП), председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолий Кинах, представители Федерации профсоюзов, Федерации работодателей машиностроительной промышленности, «Укравиапрома», Союза химиков и т.д.

В своем выступлении президент УСПП отметил положительную тенденцию к формированию в Украине основ промышленной политики. В частности, речь идет о первых успехах – принятии программы авиастроения до 2030 года, закона о локализации. Однако и здесь есть свои «но»: закон оказался значительно выхолощен, а авиастроение не нашло финансирования в бюджете на текущий год. Также в парламенте находится так называемая космическая программа (развитие ракетостроения и космических технологий), которая также нуждается в принятии и согласовании с главной сметой страны.

«Без этого сложно говорить о возвращении в серийное производство. Также в целом промышленная политика в Украине нуждается в едином центре координации. Мы считаем, что именно таковым должен быть Минстратегпром. Распыленность полномочий в таких ключевых сферах как оборонка, космическая отрасль – не позволяет принимать быстрые и эффективные решения», - отметил лидер делового сообщества.

Он напомнил о критическом состоянии производства, связанном и длительными противоэпидемическими мерами, а также значительным ростом цен на энергоносители. При этом определенная положительная динамика промышленного роста в 2021 году (+1,1%) компенсировала только 5-ю часть от падения в 2020 году (-5,2%).

«Продолжается политика массового импорта технологически сложной продукции – катеров, локомотивов, вертолётов из США, ЕС и Южной Кореи, корвета из Турции и т.д. Этому не предшествуют экономические обоснования и прогноз последствий для отечественной промышленности, согласование с национальными производителями общих позиций. Это очень отрицательный фактор. Причем, касается не только конкретных договоров на закупку той или иной продукции, а даже соглашений о ЗСТ. В качестве примера последнего – проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией не соглашался с экспертными ассоциациями заранее, а потому содержит значительные риски», - отметил президент УСПП.

По его мнению, вся существующая инфраструктура для диалога правительства и деловых организаций – НТСЕР, Антикризисный совет общественных организаций, профсоюзные структуры, работодатели – должны быть задействованы в процессе анализа законопроектов и нормативных актов, учета их позиций.

Данное предложение поддержал министр Павел Рябикин, предложивший создание ряда рабочих групп при министерстве из числа представителей деловых ассоциаций и экспертов. Глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой, в свою очередь, подчеркнул, что при Минстратегпроме должен быть создан отраслевой трехсторонний социально-экономический совет. Такие уже действуют при Минобороны, Мининфраструктуры и т.д.

Многие выступающие говорили о необходимости лучшей координации реформ в оборонном секторе, привлечении к данному процессу трудовых коллективов предприятий отрасли, приведении закона о публичных закупках в соответствие с требованиями директив ЕС. В частности, No81 от 2009 года, что касается оборонных закупок.

Беспокоит отсутствие прогресса в принятии закона о промышленной политике. Разработанный и согласованный УСПП, ФРУ, другими деловыми организациями текст законопроекта уже должен быть внесен в парламент, предварительно пройдя согласование центральных органов исполнительной власти.

Павел Рябикин, подытожив обсуждение, заверил, что министерство активизирует работу по указанным направлениям. В частности, уже производит анализ нормативного массива в оборонной сфере и подготовит предложения по его корректировке. Главной задачей ведомства на данном этапе станет синхронизация существующих стратегий и программ с бюджетом, Стратегией промышленной политики в целом. В первом полугодии 2022 года будет подготовлен соответствующий бюджетный запрос, чтобы программы авиапрома, ракетостроения и т.д. получили финансирование.

По предложению Анатолия Кинаха все очерченные планы министерства и деловых ассоциаций будут оформлены в Протокол, с которым ознакомят руководство правительства, все заинтересованные стороны. Документ станет базой для дальнейших встреч, координации предложений и т.д.