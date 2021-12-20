Минсоцполитики выделит на «чернобыльцев» больше денег

Министерство социальной политики Украины ежегодно старается обеспечить достойные выплаты для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Это направление работы в ведомстве считается приоритетным.

Сегодня численность лиц, имеющих статус пострадавших и имеют право на льготы, составляет 1 718,1 тыс., из них:

181,1 тыс. - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, из них 55,6 тыс. - лица с инвалидностью;

1 534,8 тыс. - пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, из них 48,9 тыс. - лица с инвалидностью и 322,8 тыс. - дети.

Для повышения уровня социального обеспечения людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из государственного бюджета финансируются соответствующие программы. Так, на 2021 предусмотрено 2,57 млрд грн, что на 403,5 млн грн больше по сравнению с 2020 годом.