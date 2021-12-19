Минсоцполитики планирует поднять выплаты украинцам

Министерство социальной политики Украины разрабатывает законопроекты, касательно повышения прожиточного минимума. Украинское правительство рассматривает увеличение не только прожиточного минимума, но и различных социальных выплат населению.

Так, в положениях законопроектов предлагается новая методология определения и применения прожиточного минимума, которая будет рассчитываться исходя из основных социальных гарантий.

А именно, с минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов. Также там прописаны механизмы расчета надбавок и повышений социальных выплат. К примеру, в 2022 году министерство предлагает увеличить прожиточный минимум на 14%, к 2023 году — на 15%, а к 2024 — на 25%.