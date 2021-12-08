Минсоцполитики освоило 99% средств, запланированных на соцпособия

Пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщает, что ведомство с начала 2021 года почти полностью выполнило план по выплате социальных пособий. 32 бюджетные программы освоили 85 млрд гривен, что составляет 99% запланированного бюджета.

Как отметили в ведомстве, общий объем бюджетных назначений на текущий год по линии Минсоцполитики составляет 311, 8 млрд гривен.

В частности, по состоянию на 1 апреля 2021 года Минсоцполитики профинансированы расходы для осуществления пенсионных выплат в сумме 48,8 млрд грн; для обеспечения социальных выплат (пособий, компенсаций, доплат) – 14,9 млрд грн; для выплат льгот и жилищных субсидий гражданам – 18,3 гривен.

В то же время на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и для предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг израсходовано по 0,7 млрд грн, а на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью – 0,4 млрд гривен.