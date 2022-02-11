Минсоцполитики не имеет задолженности по субсидии

Заместитель министра социальной политики рассказал о работе ведомства за период 2021 года. Во время брифинга 18 мая Виталий Музыченко рассказал, что субсидия в Украине выплачивается регулярно и без задержек. Выделенных на выплату средств хватает по плану до начала нового отопительного сезона.

"На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя, и обеспечивается их выплата в установленные сроки. Сейчас того ресурса, который имеется, хватает до начала отопительного периода", - сказал Музыченко.

Он сообщил, что Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент.