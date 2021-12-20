Минсоцполитики хочет избавить «Укрпошту» от доставки пенсий

Министерство социальной политики хочет перевести доставку пенсий из функций «Укрпошты» на банковские учреждения. Так, пенсионерам будет необходимо завести личный счет и пользоваться банкоматом. Пока «Укрпошта» подняла тарифы на доставку пенсий на 11% - что будет дальше, разбирались журналисты MYC.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" выиграл в споре с Министерством социальной политики, добившись повышения тарифов на доставку пенсий на 11%. Однако, может так случиться, что приносить деньги 3,5 млн пенсионеров почтальоны "Укрпошты" будут только до конца этого года — министерство недовольно стремлением нацоператора повысить тарифы, и хочет найти другого доставщика.

Как сообщила "Укрпошта", теперь тариф на доставку пенсий в городах будет повышен с 1,15% от суммы выплат до 1,3%, а в селах — с 2,3% до 2,65%. В абсолютных цифрах это увеличение выглядит так: средняя стоимость доставки пенсии в городах подорожает с 47 до 53 грн, а в селах — с 63 грн до 100 грн.

По мнению генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского, повышение тарифов на доставку на 11% вполне оправдано, ведь средний размер пенсии, которую приносит компания по селам, в этом году по сравнению с 2020 г. вырос на 37%. Он считает, что повышение тарифов было необходимо для сохранения рабочих мест почтальонов, ведь их заработная плата зависит от доходов компании, которые, в свою очередь, зависят от тарифов на ее услуги, жестко зафиксированных и регулируемых государством.

Но у Министерства соцполитики другая позиция: расходы на услуги "Укрпошты" слишком дороги. Поэтому с подачи министерства правительство приняло постановление, которое должно перевести большинство клиентов-пенсионеров от "Укрпошты" на обслуживание в банки. Предполагается, что с 1 сентября текущего года будет введена выплата пенсий и денежной помощи через счета банков для всех.

Исключение составят только инвалиды I группы, люди, которые не способны себя обслуживать и нуждаются в уходе, лица в возрасте 80 лет и старше, а также получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию.

Кабмин решил, что до 1 сентября текущего года Пенсионный фонд должен провести конкурс по выбору компании, которая и будет осуществлять доставку пенсий по месту проживания. При этом тарифы на эти услуги будет устанавливать правительство, и Минсоцполитики надеется, что отказ от монополии "Укрпошты" будет способствовать снижению стоимости доставки денег в руки получателей.