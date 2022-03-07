Минобороны задолжало сотрудникам 1 млрд гривен

Издание «Военный курьер» опубликовало информацию о задолженности Министерства обороны перед своими сотрудниками. Согласно информации, военнослужащие всей страны недополучают финансовые выплаты. Общая сумма долга уже достигла 1 млрд гривен.

Издание "Военный курьер" обнародовало официальный документ о ситуации с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения в ВСУ. В этом документе должностное лицо делает доклад Начальнику Генерального Штаба по выплатам и характеризует ситуацию которая сложилась как критическую.

Если на 1 января 2021 задолженность перед военными Министерства Обороны составляла 350,8 миллиона гривен, то на 15 мая она достигла 950 000 000.

В Минобороны пытаются исправить ситуацию с задолженностью. Для этого оно "принимает меры по сбалансированному приближения бюджетных ассигнований" и выделяет на погашение задолженности всего 322 миллионов гривен из необходимых 940.