Минобороны отдаст ФГИУ отели на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины получит от Министерства обороны три отеля. Здания, расположенные во Львове, Кривом Роге и Киеве подлежат государственной приватизации. Такую информацию озвучил заместитель главы Офиса президента для присутствующих на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".
По словам Кирилла Тимошенко, речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.
По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.
Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, подконтрольных Министерству обороны, в 2020 году достигла 715,6 млн грн. Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве задолжал более 10 млн грн.
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