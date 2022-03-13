Минобороны отдаст ФГИУ отели на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины получит от Министерства обороны три отеля. Здания, расположенные во Львове, Кривом Роге и Киеве подлежат государственной приватизации. Такую информацию озвучил заместитель главы Офиса президента для присутствующих на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

По словам Кирилла Тимошенко, речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – сказал он.

По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, подконтрольных Министерству обороны, в 2020 году достигла 715,6 млн грн. Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве задолжал более 10 млн грн.