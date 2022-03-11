Минобороны отчиталось о долгах своих предприятий

Министерство обороны отчиталось о долгах, которые имеют подвластные ведомству предприятия. В 2020 году размер задолженностей вырос до 715,6 млн гривен. Долги имеют 65 предприятий из 111. Еще 40 находится в состоянии ликвидации.

Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, у концерна "Военторгсервис", который предоставляет услуги питания, на конец 2020 года были долги на более 80 млн грн, Ивано-Франковский леспромкомбинат задолжал 48 млн грн, а отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве, – более 10 млн грн.

При этом дебиторская задолженность, то есть долги контрагентов перед предприятиями Минобороны за поставленные товары, работы или услуги, составляет 199,5 грн. Из тех предприятий, который подали отчетности, прибыль получили 38 компаний на сумму 14,4 млн грн. Убыток получили 25 предприятий на сумму 47,4 млн грн.

Причинами убыточности предприятий Минобороны в письме указало:

введение карантина;

отсутствие заказов;

начисление штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов;

неликвидность основных фондов;

просроченные задолженности;

рост цен на материальные ресурсы и энергоносители.

Также в Минобороны отметили, что для остановки негативной тенденции создана постоянно действующая комиссия по вопросам наблюдения и координации предприятий.