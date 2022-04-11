Минобороны объявило тендер на закупку продуктов на 2,8 млрд грн

12:30 18 ноября Киев, Украина

На площадке ProZorro появились тендеры, размещенные Министерством обороны. Согласно документации, тендеры объявлены на обеспечение тылового запаса продуктами питания. Общая сумма закупки около 2,8 млрд гривен.

Фото: 2,8 млрд грн заложено Минобороной на продукты питания

Подробности по каждому тендеру известны, информация открыта для всех. Так, в первом тендере заявлена закупка 15,9 тыс. комплектов продуктов в сутки – они будут поставлены в военные учебные заведения и в военные части в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Оставшиеся 4 тендера подразумевают такие же закупки с поставками в другие области, а также в Киев.

Известно также, что в каждом комплекте продуктов будут содержаться свежие и замороженные овощи, фрукты и ягоды, мясо и рыба, консервы, крупы и макароны, соусы и т. д. Приготовление пищи из каждого комплекта должно включать в себя 4 разных набора.

Фото: 2,8 млрд грн заложено Минобороной на продукты питания

Ранее сообщалось, что в Минобороны не хотят заниматься хозяйственной деятельностью. В Комитете ВРУ по нацбезопасности подняли вопрос о том, как преодолеть коррупцию, а также неэффективность в работе предприятий, принадлежащих Министерству обороны Украины. Речь идет о том, что многие из них фактически не работают, а значит, их необходимо вывести из-под юрисдикции МОУ и передать в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации.