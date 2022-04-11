Минобороны объявило тендер на закупку продуктов на 2,8 млрд грн

На площадке ProZorro появились тендеры, размещенные Министерством обороны. Согласно документации, тендеры объявлены на обеспечение тылового запаса продуктами питания. Общая сумма закупки около 2,8 млрд гривен.

Подробности по каждому тендеру известны, информация открыта для всех. Так, в первом тендере заявлена закупка 15,9 тыс. комплектов продуктов в сутки – они будут поставлены в военные учебные заведения и в военные части в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Оставшиеся 4 тендера подразумевают такие же закупки с поставками в другие области, а также в Киев.

Известно также, что в каждом комплекте продуктов будут содержаться свежие и замороженные овощи, фрукты и ягоды, мясо и рыба, консервы, крупы и макароны, соусы и т. д. Приготовление пищи из каждого комплекта должно включать в себя 4 разных набора.

Ранее сообщалось, что в Минобороны не хотят заниматься хозяйственной деятельностью. В Комитете ВРУ по нацбезопасности подняли вопрос о том, как преодолеть коррупцию, а также неэффективность в работе предприятий, принадлежащих Министерству обороны Украины. Речь идет о том, что многие из них фактически не работают, а значит, их необходимо вывести из-под юрисдикции МОУ и передать в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации.