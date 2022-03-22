Министр финансов рассказал о государственном бюджете 2021/2022

Министр финансов Украины дал интервью СМИ, где рассказал о планах правительства на финансирование в 2021 и 2022 годах. Сергей Марченко поделился своими выводами не только о текущем бюджете страны, но и рассказал о том, на какие статьи расходов сделают акцент в формировании будущего бюджета.



Марченко отметил, что в 2021 году госбюджет до сих пор корректировали лишь раз.

«Минимальное количество изменений в бюджет является ключевой задачей Минфина. Чем качественнее подготовлен бюджет, тем меньше изменений необходимо вносить", – отметил он. По мнению министра, бюджетная декларация должна привить культуру подготовки бюджета заранее, "чтобы привлекать парламентариев к дискуссии не в сентябре, а в июне.»

Министр напомнил, что расходы на 2021 год заложены на уровне 1,33 трлн грн. По его мнению, "приемлемым компромиссом" является их увеличение до 2%, то есть максимум на 26 млрд грн. В предыдущий год, по его словам, эта сумма была в пределах 1,5%.

Говоря о бюджете на 2022 год, министр отметил, что если бюджет будет включать пенсионную реформу, он "будет счастлив" – но не верит, что эту реформу смогут запустить со следующего года. Однако основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году, по его словам, должны быть созданы уже в 2021-м.



Он подчеркнул, что у государства сейчас есть средства на продолжение образовательной реформы, предусмотрены индексация пенсий, увеличение выплат при рождении ребенка, обеспечение ветеранов жильем, выделены "большие средства" на дорожное строительство и региональное развитие.