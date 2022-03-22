Министр финансов рассказал о государственном бюджете 2021/2022

Министр финансов Украины дал интервью СМИ, где рассказал о планах правительства на финансирование в 2021 и 2022 годах. Сергей Марченко поделился своими выводами не только о текущем бюджете страны, но и рассказал о том, на какие статьи расходов сделают акцент в формировании будущего бюджета.
Марченко отметил, что в 2021 году госбюджет до сих пор корректировали лишь раз.
Министр напомнил, что расходы на 2021 год заложены на уровне 1,33 трлн грн. По его мнению, "приемлемым компромиссом" является их увеличение до 2%, то есть максимум на 26 млрд грн. В предыдущий год, по его словам, эта сумма была в пределах 1,5%.
Говоря о бюджете на 2022 год, министр отметил, что если бюджет будет включать пенсионную реформу, он "будет счастлив" – но не верит, что эту реформу смогут запустить со следующего года. Однако основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году, по его словам, должны быть созданы уже в 2021-м.
Он подчеркнул, что у государства сейчас есть средства на продолжение образовательной реформы, предусмотрены индексация пенсий, увеличение выплат при рождении ребенка, обеспечение ветеранов жильем, выделены "большие средства" на дорожное строительство и региональное развитие.
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