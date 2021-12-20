Министр финансов: доллар не будет стоить 30 гривен

В интервью одному из периодических изданий Украины министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономика Украины достаточно стабильна, чтоб удержать курс национальной валюты на уровне значительно ниже 30 грн за 1 доллар США.

По его словам, из-за карантина импорт в Украину снизился на 18%, а экспорт упал на 6%.

"Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил министр.

По его словам, если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке.

Марченко считает, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.

Министр финансов также высказал осторожные прогнозы на восстановление экономики Украины из-за восстановления мирового спроса на экспортные товары.

"Июль должен продемонстрировать восходящие показатели. Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", - добавил он.

Курс доллара на межбанке за 4 последних месяца вырос с 26,5 грн (19 мая) до 27,3 грн (13 августа).