Министр финансов: доллар не будет стоить 30 гривен

В интервью одному из периодических изданий Украины министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономика Украины достаточно стабильна, чтоб удержать курс национальной валюты на уровне значительно ниже 30 грн за 1 доллар США.
По его словам, из-за карантина импорт в Украину снизился на 18%, а экспорт упал на 6%.
По его словам, если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке.
Марченко считает, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.
Министр финансов также высказал осторожные прогнозы на восстановление экономики Украины из-за восстановления мирового спроса на экспортные товары.
Курс доллара на межбанке за 4 последних месяца вырос с 26,5 грн (19 мая) до 27,3 грн (13 августа).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии