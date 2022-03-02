Министерство финансов реализовало гособлигации на 15,9 миллиарда

На выпуске и реализации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин уже получил 15,9 млрд грн. По сообщению министерства, 1 июня Министерство финансов Украины предложило пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два – в иностранной. При этом доходность бумаг упала или осталась неизменной.
Срок обращения и ставки гривневых ОВГЗ, которых привлекли на 6,012 млрд грн, были следующими:
- 3 месяца по ставке 8,42% (- 6 бп)
- 1 год по ставке 11,2%
- 1,5 года по ставке 11,3%
- 2 года по ставке 12,04% (- 1 бп)
- 3 года по ставке 12,3%.
Однолетние долларовые бумаги предлагали с доходностью 3,7%, двухлетние - 3,9%. Их продали на 359 млн долларов.
Напомним, что Министерство финансов 25 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,9 млрд грн.
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