Министерство финансов реализовало гособлигации на 15,9 миллиарда

На выпуске и реализации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин уже получил 15,9 млрд грн. По сообщению министерства, 1 июня Министерство финансов Украины предложило пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два – в иностранной. При этом доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Срок обращения и ставки гривневых ОВГЗ, которых привлекли на 6,012 млрд грн, были следующими:

3 месяца по ставке 8,42% (- 6 бп)

8,42% (- 6 бп) 1 год по ставке 11,2%

1,5 года по ставке 11,3%

2 года по ставке 12,04% (- 1 бп)

3 года по ставке 12,3%.

Однолетние долларовые бумаги предлагали с доходностью 3,7%, двухлетние - 3,9%. Их продали на 359 млн долларов.

Напомним, что Министерство финансов 25 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,9 млрд грн.