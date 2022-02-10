Министерство финансов объяснило увеличение зарплат сотрудникам Офиса президента
16:16 18 Сентябрь Киев, Украина
В проект госбюджета-2021 заложено увеличение финансирования Офиса президента на 40%, из-за диспропорции заработных плат.
Об этом Министр финансов Сергей Марченко
сказал в пятницу, 18 сентября, на брифинге у Верховной Рады, сообщает Укринформ.
"Мы как Министерство финансов, рассчитывая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе Президента, аппаратах Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис Президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают", - сказал Марченко.
Он подчеркнул, что в этом вопросе для "зрады" нет оснований.
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