Министерство финансов объяснило увеличение зарплат сотрудникам Офиса президента

В проект госбюджета-2021 заложено увеличение финансирования Офиса президента на 40%, из-за диспропорции заработных плат.

"Мы как Министерство финансов, рассчитывая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе Президента, аппаратах Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис Президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают", - сказал Марченко.