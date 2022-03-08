Минэнерго планирует реформацию угольной отрасли

В Украине планируют реформировать угольную отрасль. Согласно проекту Министерства энергетики главной идеей реформации станет приватизация и интеграция государственных шахт к государственному предприятию «Центрэнерго».

Шахты планируют разделить на три группы. Первая группа - шахты, которые подлежат интеграции с «Центрэнерго». Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья - шахты, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

Реформа угольной отрасли охватит четыре области: Донецке, Луганске, Волынскую и Львовскую.

Сейчас среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются две шахты на востоке и западе страны. Первая - это шахта «Великомостовская» в Червонограде Львовской области. Потенциально она может стать мощным туристическим кластером, считают в министерстве.

Вторая - это шахта «5/6», расположенная в Мирногради Донецкой области. Считают, что она имеет потенциал технологического кластера. В Минэнерго объясняют: потребность в реформе возникла из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли, которая в свою очередь обусловлена четырьмя главными факторами:

ежегодно уменьшается добыча и реализация угля шахтами государственного значения. С 2015 по 2020 год этот показатель упал почти вдвое: с 1600000 тонн до 800 000 тонн;

ежегодно сокращается количество работников государственного угледобывающего сектора. С 2015 года по 2020 год их количество сократилось с около 55 000 человек в 35 000.

ежегодно себестоимость добычи угля растет, поэтому государство вынуждено дотировать убыточную деятельность отрасли;

хронические долги угледобывающих предприятий.

Одна из целей реформы - постепенное снижение использования ископаемого топлива. Это является ключевым условием для внедрения Европейского зеленого курса, к которому планирует присоединиться Украина.