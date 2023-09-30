Минимальная зарплата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен в 2024 году

19:02 29 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году минимальная заработная плата вырастет до 8 тысяч гривен.

Об этом чиновник сообщил во время заседания правительства 29 сентября.

"В берегу 2024 года проведем еще одну очередную индексацию (пенсий - Ред. ), также запланировано увеличение минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин "ни в одном месяце не задерживал выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий, было проведено две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны".



В то же время, премьер заверил, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.

"При этом планируем увеличение бюджета на выплату субсидий. Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", - рассказал чиновник.

Шмыгаль добавил, что нуждающиеся в субсидиях и не получавшие ранее могут подать заявку онлайн через "Дию" или через сайт Пенсионного фонда.