Минимальная зарплата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году минимальная заработная плата вырастет до 8 тысяч гривен.
Об этом чиновник сообщил во время заседания правительства 29 сентября.
По его словам, Кабмин "ни в одном месяце не задерживал выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий, было проведено две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны".
В то же время, премьер заверил, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.
В то же время, премьер заверил, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.
Шмыгаль добавил, что нуждающиеся в субсидиях и не получавшие ранее могут подать заявку онлайн через "Дию" или через сайт Пенсионного фонда.
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