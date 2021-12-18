Минимальная зарплата увеличится: прогноз на осень 2020 года

11:06 11 Август Киев, Украина

В связи с карантином и кризисом расходы украинцев выросли. Поэтому Владимир Зеленский инициировал повышение минимальный зарплаты в Украине до 5 000 гривен. В среднем это почти на 6% выше существующего уровня.

Законопроект будет рассмотрен до конца августа, а текст самого закона уже появился в ВРУ и активно обсуждается нардепами. Увеличиться и налоговый сбор с физических лиц. В правительстве рассчитывают получить дополнительные 461,3 млн гривен налога после повышения зарплат.

После повышения минималки пенсии не будут расти. Этот показатель зависит напрямую от уровня прожиточного минимума и условий труда каждого отдельного пенсионера: страховой стаж, социальные доплаты, субсидии. Официально остается ежегодная индексация, которая проводится в апреле.

В 2021 году планируется повышение минимальной пенсии до уровня 40% от минимальной зарплаты. В 2020 году этот показатель составил 37%.

В связи с повышением минималки многие эксперты прогнозируют рост цен на потребительские товары и услуги. Это связано с тем, что внеплановое повышение минимальной зарплаты не было заложено в бюджет и не имеет экономических оснований.

В правительстве могут повысить зарплаты только за счет увеличения «печати денег», однако, на улучшении экономической ситуации эта ситуация повлияет в худшую сторону.