Минфин заявляет о стабилизации экономики к концу года

12:47 21 Июль Киев, Украина

Рост промышленного производства, а также экономическое возрождение Украины стоит ожидать к концу года. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что уже с июня эксперты отмечают стабилизацию некоторых показателей.

"Есть все основания полагать, что у нас будет более оптимистичное падение, если можно так сказать, чем у МВФ. Во-первых, по последней информации, еще в июне началось восстановление промышленного производства и экономической активности. Об этом свидетельствует как регистрация новых ФЛП, так и потребление электрической энергии. Эти индикаторы дают все основания считать, что мы достойно прошли самую острую стадию кризиса, и экономика постепенно будет восстанавливаться", - считает Марченко.

По его словам, сальдо внешней торговли товаров и услуг выравнивается, курсовая динамика стабильная и есть все основания полагать, что июньские показатели выполнения Госбюджета будут гораздо лучше показателей марта-мая.

"Мы зафиксировали для себя на 1 мая минус 44 миллиарда гривен по общему фонду. Это цифра, на которую я ориентируюсь, - рассказал Марченко. - Чтобы ее уменьшить, нам требуется перевыполнение в среднем на 6 миллиардов гривен ежемесячно. В конце мая мы вышли в ноль, в июне — заработали плюс 6 миллиардов, и есть ожидания, что в июле также будет перевыполнение. Август может быть не таким оптимистичным, но соответствующая задача перед налоговыми и таможенными органами стоит".