Минфин увеличит материальную поддержку украинского Национального фонда исследований

09:46 14 Декабрь Киев, Украина

В Министерстве финансов сообщили, что в 2022 году средства, предусмотренные Государственным бюджетом Украины на научную и научно-исследовательскую деятельность, увеличены на 2,1 миллиарда гривен или на 17,2% по сравнению с предыдущим годом.



По словам заместителя министра финансов, в государственном бюджете 2022 заложена сумма средств на обеспечение деятельности Национального фонда исследований Украины, а также предоставление грантовой поддержки в размере 834 миллиона гривен, что соответствует 7,6% от общего размера финансовой поддержки научного флота.



В частности, на финансирование научно-исследовательской деятельности по океанскому восстановлению Флага Украины выделено 331 миллион гривен. Данная сумма средств также предполагает расходы на усовершенствование логистики антарктических экспедиций, в том числе и укрепление позиции страны и усиление ее членства в Системе Договора об Антарктике (международная организация). Еще 567 миллионов гривен будут направлены на проведение исследований в сфере науки.



Отдельно Госбюджет-2022 предусматривает расходы (190 миллионов гривен) на развитие инфраструктуры Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, согласно президентской инициативе.