Минфин Украины: потери от войны могут достигнуть 500 млрд долларов

Потери Украины от войны, по одной из предварительных оценок, могут составить 500 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Негативные последствия войны будут колоссальными. На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. <…> Многие логистические цепочки разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Точно можно будет сосчитать только после войны.
Напомним, по данным украинской версии Forbes, после начала войны богатейшие украинские бизнесмены потеряли около 15 миллиардов долларов. Наибольшие потери у Рината Ахметова — оценка его состояния снизилась с 13,7 до 4,2 миллиарда долларов.
Негативные последствия войны будут колоссальными. На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. <…> Многие логистические цепочки разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Точно можно будет сосчитать только после войны.
Напомним, по данным украинской версии Forbes, после начала войны богатейшие украинские бизнесмены потеряли около 15 миллиардов долларов. Наибольшие потери у Рината Ахметова — оценка его состояния снизилась с 13,7 до 4,2 миллиарда долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии