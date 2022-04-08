Минфин США запретил россии выплачивать госдолг из замороженных счетов в американских банках

14:38 05 апреля Киев, Украина

Министерство финансов США приняло решение заблокировать выплаты по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций, сообщает Reuters.



Ранее средства со счетов российского государства в американских финансовых институтах, несмотря на санкции, можно было направлять для выплат по госдолгу. Однако 4 апреля Минфин США решил исключить эту возможность, чтобы еще больше усилить давление на Россию, пишет Reuters.



4 апреля Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 миллиона и 84 миллиона долларов. Теперь властям РФ нужно принять решение, использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт, заявили в Минфине США.



Российская сторона пока никак не прокомментировала решение Минфина США и не сообщила о том, проведен ли платеж по госдолгу в срок.