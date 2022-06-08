Минфин США запретил инвесторам покупать российские бумаги на вторичном рынке

12:32 08 июня Киев, Украина

Минфин США ужесточил санкции , теперь американскихе инвесторы не смогут покупать российские ценные бумаги, включая гособлигации, не только на первичном рынке, но и на вторичном.



Обновленная информация о запрещенных действиях появилась в ответах на часто задаваемые вопросы Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC). Новые правила на торгах поставили некоторых инвесторов в тупик, заставив их консультироваться с юристами, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на участников рынка.



До сих пор американские санкции запрещали лицам из США покупку новых облигаций российских эмитентов. По новым правилам, им запрещается приобретение как новых, так и обращающихся долговых ценных бумаг и акций, выпущенных эмитентом в российской федерации.



Хотя ликвидность на рынках российских акций и облигаций, обращающихся за рубежом, фактически испарилась, некоторые инвесторы все же покупали обесценившиеся российские госбонды, делая ставку на восстановление их цены в случае прекращения военных действий между россией и Украиной. Однако после обновления запрета OFAC, как рассказал WSJ Эдвард Аль-Хусайни, аналитик Columbia Threadneedle Investments, восемь лондонских трейдеров облигациями, прекратили любые операции с российскими бумагами.

"Заявление [Минфина США] весьма четкое. В данный момент никто не готов искать какое-либо пространство для интерпретаций", — сказал Эдвард Аль-Хусайни Bloomberg.

Отсутсвие инвестиций приводит экономику рф в упадок, как итог это вызывает урезание бюджета на обеспечение элементарных сфер жизнедеятельности.