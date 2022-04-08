Минфин рф впервые перечислил выплаты по евробондам в рублях. Теперь россии может грозить дефолт

14:59 06 апреля Киев, Украина

Минфин России провел в рублях выплату по евробондам «Россия -2022» и «Россия-2042» на 649,2 миллиона долларов после отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Министерство перечислило выплаты в Национальный расчетный депозитарий в рублях по официальному курсу Банка России на 4 апреля "из-за недружественных действий Минфина США". Средства, которые полагаются держателям облигаций из "недружественных" стран, были зачислены на счета типа С.



В итоге Минфин посчитал, что "исполнил" свои обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в полном объеме. Однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. То, что Россия не сумела расплатиться за евробонды долларами, может означать В итоге Минфин посчитал, что "исполнил" свои обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в полном объеме. Однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. То, что Россия не сумела расплатиться за евробонды долларами, может означать дефолт

Россия может рассмотреть возможность разрешить иностранным держателям ее еврооблигаций конвертировать рублевые платежи в иностранные валюты после восстановления доступа России к ее валютным счетам. Но пока Россия продолжает терроризировать Украину, никто не собирается восстанавливать ее доступ к валюте.