Минфин разработал единую аналитическую платформу

11:55 10 Сентябрь Киев, Украина

Электронная система учета данных наконец реализована Министерством финансов Украины. В едином реестре собраны такие данные как социальные выплаты, льготы, субсидии, пенсия – всё собрано в одном месте.

Архитектура информационно-аналитической платформы, построенной на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3,5 тыс. Запросов на проверку информации, позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплат и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах.

По данным Минфина, персональные данные в информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства.

Минфин также разработал механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты. По мнению специалистов министерства, такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

Проведение превентивной верификации также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственной помощи, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат.