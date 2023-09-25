Минфин привлек 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Британии

17:24 25 сентября Киев, Украина





В ведомстве пояснили, что эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.



Как отметили в



Министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность британскому правительству и команде Всемирного банка за "конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины". Украина 25 сентября получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.В ведомстве пояснили, что эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.Как отметили в Минфине , средства будут направлены на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.Министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность британскому правительству и команде Всемирного банка за "конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины".

"Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", — добавил чиновник.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 миллиарда долларов, подытожили в Минфине.