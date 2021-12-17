Минфин подкорректировал список банков для выплат

15:07 03 Август Киев, Украина

В то время как в Украине начала расти средняя зарплата, Министерство финансов сократило до 44 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 сентября 2001 года № 1231 (в редакции постановления Кабмина от 27 декабря 2019 № 1151), Мифин публикует перечень уполномоченных банков.

На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 44 банка: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банки "Альянс", "Восток", "Глобус", "Конкорд", "Кредит Днепр", "Пивденный", "Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк , банк "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк, Креди Агриколь Банк, КредитВест Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львов", Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", а также Юнекс Банк.

Из вышеуказанного списка был исключен банк "Сич".

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.