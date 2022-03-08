Минфин планирует повышение минималки

Повышение минимальной оплаты труда – то, к чему стремится украинское правительство на протяжение текущего года. Министерство финансов разрабатывает стратегию по увеличению финансирования. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В Министерстве финансов сделали просчеты по поводу увеличения минимальной зарплаты до 8000 гривен. По состоянию на сейчас украинцам обещают, что такое повышение произойдет до 2024 года. При этом в 2021 году ожидать повышения больше, чем это было запланировано, не стоит.

Такую информацию министерство предоставило в отчете, который подается ежегодно. В частности, в отчете говорится, что минималка в 6500 гривен вряд ли появится в этом году даже несмотря на обещания правительства, которые давались ранее. Возможно удастся увеличить нынешний показатель в декабре, но это зависит от многих других показателей.