Минфин отчитался о трате средств из Фонда борьбы с COVID-19

Первый заместитель министра финансов предоставил публичный отчет о выполнении Государственного бюджета Украины 2020 года. Среди прочих пунктов – распределение средств из Фонда борьбы с COVID-19. Согласно цифрам, в Украине из 78 млрд грн за 2020 год было использовано 67 млрд грн.

"Примерно 16 млрд грн пошли на финансирование дополнительных мероприятий по социальной защите граждан. 352 тыс. украинцев получили помощь или страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, почти 370 тыс. Работников получили материальную помощь по частичной безработице на период действия карантина, 87 тыс. Физических лиц - предпринимателей оказана помощь на детей. Все это - прямая поддержка от государства в период карантина, непосредственно поступила в бюджеты домохозяйств ", - подчеркнул Денис Улютин.

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам.

Примерно 4,5 млрд грн дополнительно предоставили правоохранительным органам - на обеспечение безопасности в условиях карантина. Львиную долю этих средств потратили на доплаты правоохранителям, которые непосредственно контактируют с людьми, в частности, патрулируют улицы городов и сел.

"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий ", - добавил Улютин.

Первый заместитель министра также сообщил, что по договоренности с МВФ до мая завершится аудит расходования средств из Фонда борьбы с COVID-19. И пообещал, что результаты проверки сразу же обнародуют, ничего не скрывая ни от международных партнеров Украины, ни от соотечественников.